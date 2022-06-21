Путин назвал способ решить проблему жилья в России

По словам президента России Владимира Путина, решить проблему жилья в стране поможет строительство миллиардов квадратных метров и ломка стереотипов. Об этом пишет РИА Новости - Недвижимость.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что необходимо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладывать в реальные активы.

При этом Владимир Путин выразил уверенность, что процесс расселения аварийного жилья в стране необходимо ускорять, пишет ТАСС.

«У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджет, возможности и ресурсы самой строительной отрасли», - подчеркнул президент России, открывая заседание президиума Госсовета.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ставку по ипотеке с господдержкой надо снизить до 7% годовых. В настоящее время ставка составляет 9% годовых.