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31 минуту назад

Путин назвал способ решить проблему жилья в России

Алиса Селезнёва

По словам президента России Владимира Путина, решить проблему жилья в стране поможет строительство миллиардов квадратных метров и ломка стереотипов. Об этом пишет РИА Новости - Недвижимость.

Путин назвал способ решить проблему жилья в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства подчеркнул, что необходимо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладывать в реальные активы.

При этом Владимир Путин выразил уверенность, что процесс расселения аварийного жилья в стране необходимо ускорять, пишет ТАСС.

«У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджет, возможности и ресурсы самой строительной отрасли», - подчеркнул президент России, открывая заседание президиума Госсовета.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ставку по ипотеке с господдержкой надо снизить до 7% годовых. В настоящее время ставка составляет 9% годовых.

Глава ВТБ Андрей Костин в свою очередь отметил, что банк уже начал прием заявок на льготную ипотеку на жилье в новостройках по ставке 7%. Он назвал снижение ставки позитивным сигналом всему рынку.

Недвижимость,Андрей Костин,Владимир Путин,Банк ВТБ,
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