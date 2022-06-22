Средний размер ипотеки в России превысил 4 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России в мае подскочил на максимальные за несколько лет 17% и достиг рекордных 4,1 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: ТАСС ТАСС

Такой рост среднего размера ипотеки произошел на фоне продолжения снижения выдачи кредитов. Так, в мае количество выдаваемых россиянам ссуд на покупку жилья уменьшилось на 20% против 77% в апреле. Всего за прошлый месяц на покупку жилья кредитные организации выдали 29,8 тысячи ссуд.

Объем ипотечных кредитов в мае также продолжил снижение, хотя и меньшими темпами: если апреле сумма выдач снизилась на 75%, то в мае - лишь на 6,9%. В результате объем ипотечных выдач в прошлом месяце составил 122,5 миллиарда рублей.

В то же время количество "плохих" ипотечных кредитов в России в мае увеличилось на 2,6% - до 30,6 тысячи ссуд, а их объем подрос на 1,9% - до 63,7 миллиарда рублей.