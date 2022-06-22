Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Средний размер ипотеки в России превысил 4 миллиона рублей

РИА Недвижимостьиещё 1

Средний размер ипотечного кредита в России в мае подскочил на максимальные за несколько лет 17% и достиг рекордных 4,1 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний размер ипотеки в России превысил 4 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Такой рост среднего размера ипотеки произошел на фоне продолжения снижения выдачи кредитов. Так, в мае количество выдаваемых россиянам ссуд на покупку жилья уменьшилось на 20% против 77% в апреле. Всего за прошлый месяц на покупку жилья кредитные организации выдали 29,8 тысячи ссуд.

Объем ипотечных кредитов в мае также продолжил снижение, хотя и меньшими темпами: если апреле сумма выдач снизилась на 75%, то в мае - лишь на 6,9%. В результате объем ипотечных выдач в прошлом месяце составил 122,5 миллиарда рублей.

В то же время количество "плохих" ипотечных кредитов в России в мае увеличилось на 2,6% - до 30,6 тысячи ссуд, а их объем подрос на 1,9% - до 63,7 миллиарда рублей.

По данным ЦБ, количество выданных ипотечных кредитов в апреле упало на 69,7% - до 49,4 тысячи ссуд. При этом их объем просел на 69% - до 161,6 миллиарда рублей. В результате портфель ипотечных кредитов сократился на 0,1% и составил по итогам мая 12,4 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке в апреле составляла 7,64% годовых.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители