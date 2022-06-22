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1 час назад

Мишустин заявил о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Москва24иещё 5

Ставка по льготной ипотеке снижена с 9% до 7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей", – приводятся его слова в телеграм-канале правительства.

Премьер добавил, что размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.

Уточняется, что максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки увеличился с мая до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно.

Льготную ипотеку возможно получить до конца текущего года.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.

Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.

Недвижимость,Видео,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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