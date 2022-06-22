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1 час назад

В России снизили ставку по льготной ипотеке

Лера Букина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления кабмина, согласно которому ставка льготной ипотеки снизится с 9 до 7%, передает ТАСС.

В России снизили ставку по льготной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, граждане могут получить льготу до конца года.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», - заявил Мишустин на заседании правительства в среду.

Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.

20 июня Министерство финансов РФ разработало и внесло в кабмин проект постановления, который предполагает соответствующее снижение ставки по льготной ипотеке.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ставку по ипотеке с господдержкой надо снизить до 7% годовых.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минфин России,
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