В России снизили ставку по льготной ипотеке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления кабмина, согласно которому ставка льготной ипотеки снизится с 9 до 7%, передает ТАСС.

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Так, граждане могут получить льготу до конца года.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», - заявил Мишустин на заседании правительства в среду.

Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.

20 июня Министерство финансов РФ разработало и внесло в кабмин проект постановления, который предполагает соответствующее снижение ставки по льготной ипотеке.