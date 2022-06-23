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27 минут назад

Застройщики стали выкупать квартиры у дольщиков

Газета.Ru

Как сообщил глава центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев изданию «Известия», в настоящее время девелоперы начали предлагать квартиры в новостройках в продажу, а через год они уже сами готовы выкупить это же самое жилье по цене на 8% выше.

Застройщики стали выкупать квартиры у дольщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В некоторых стоимость недвижимости возрастает и в 25%, но застройщики все равно их выкупают.

Такая практика уже замечена в ГК «Самолет», являющейся крупнейшим застройщиком в стране. Зайцев считает, что подобные программы могут быть актуальны в городах с большим количеством покупателей-инвесторов.

В компании действуют две акции. Застройщик гарантированно может выкупить квартиру после завершения строительства дома по цене выше изначальной на 8% или продать третьему лицу, но уже по рыночной стоимости готового жилья.

Ранее Президент Владимир Путин поддержал Набиуллину в выступлении против досрочного раскрытия эскроу-счетов. Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума Госсовета выступила против предложения вице-премьера Марата Хуснуллина об изменении механизма раскрытия эскроу-счетов, сообщаетТАСС.

Глава ЦБ объяснила свою позицию тем, что подобный механизм кредитования работает для того, чтобы избежать появления обманутых дольщиков и напомнила, что средства на эскроу-счетах принадлежат гражданам, а не застройщикам.

Недвижимость,Сергей Зайцев,Эльвира Набиуллина,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Группа компаний Самолет,
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