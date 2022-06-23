В России отказались рефинансировать льготную ипотеку

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в России не будут рефинансировать льготную ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.
Моисеев рассказал, что рефинансирование льготной ипотеки (оформление нового кредита для погашения старого) уже обсуждали в Минфине и в правительстве в целом.
«На данном этапе принято решение это рефинансирование не реализовывать, <…> поскольку программа [льготной ипотеки] у нас убивает много зайцев», - сказал он.
Ранее по предложению президента России ставку по льготной ипотеке снизили с девяти до семи процентов.
Максимальные суммы кредитов остались на уровне в 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, шести миллионов - для остальных регионов.
Льготную ипотеку по-прежнему можно взять только на квартиру в новостройке, на вторичное жилье программа не распространяется. Первоначальный взнос составляет 15 процентов от общей суммы ипотеки.