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21 минуту назад

В России отказались рефинансировать льготную ипотеку

Мария Иванова

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в России не будут рефинансировать льготную ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Моисеев рассказал, что рефинансирование льготной ипотеки (оформление нового кредита для погашения старого) уже обсуждали в Минфине и в правительстве в целом.

«На данном этапе принято решение это рефинансирование не реализовывать, <…> поскольку программа [льготной ипотеки] у нас убивает много зайцев», - сказал он.

Ранее по предложению президента России ставку по льготной ипотеке снизили с девяти до семи процентов.

Максимальные суммы кредитов остались на уровне в 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, шести миллионов - для остальных регионов.

Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»

Льготную ипотеку по-прежнему можно взять только на квартиру в новостройке, на вторичное жилье программа не распространяется. Первоначальный взнос составляет 15 процентов от общей суммы ипотеки.

Недвижимость,Видео,Алексей Моисеев,
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