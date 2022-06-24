Продажи вторичного жилья в Москве упали

Продажи вторичного жилья в Москве в мае упали в годовом выражении на 45% - до 7,2 тысячи сделок, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
По отношению к апрелю текущего года количество сделок со "вторичкой" в прошлом месяце сократилось на 37%, указывается в сообщении.
В целом количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев 2022 года, по данным Росреестра, снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 59,6 тысячи.
Как сообщало ведомство ранее, продажи первичного жилья в Москве за пять месяцев выросло на 1% - до 36,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве. При этом в мае показатель сократился в сравнении с маем прошлого года на 31% - до 4,9 тысячи ДДУ.