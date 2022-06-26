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1 час назад

Россиянам назвали оптимальное время для покупки жилья

Майк Габриелян

Эксперт Центра новостроек Сергей Зайцев назвал оптимальное время для покупки жилья. Об этом пишут «Известия».

Россиянам назвали оптимальное время для покупки жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению эксперта, это первые месяцы после снижения ипотечных ставок, когда рынок еще не отреагировал и цены не пошли вверх.

«Резкое изменение ипотечных ставок сначала в сторону увеличения, а потом их снижение привели к тому, что на рынке стал формироваться отложенный спрос», - отметил Зайцев.

Сейчас потенциальные покупатели в 1,5–2 раза дольше чем раньше принимают решение о покупке квартиры, и это ошибка. Нужно помнить, что «ипотеку бесплатно никто выдавать не будет», а удешевление ипотеки начнет подогревать цены. Специалист напомнил, что подобное уже происходило весной 2020 года после запуска льготной ипотеки.

Ставка как приманка: почему застройщики стали массово предлагать ипотеку под низкие проценты

Поэтому выгодно приобретать недвижимость именно в первые месяцы после удешевления кредитных средств, отметил Зайцев.

Он также посоветовал при выборе объекта узнать о прежних нарушениях сроков строительства. Также можно посмотреть прошлые проекты застройщиков и съездить на строительную площадку, чтобы оценить, насколько активно ведутся работы.

Ранее эксперты Роскачества проанализировали рынок ипотечного кредитования в России и назвали главные риски.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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