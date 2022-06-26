Россиянам назвали оптимальное время для покупки жилья

Эксперт Центра новостроек Сергей Зайцев назвал оптимальное время для покупки жилья. Об этом пишут «Известия».

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По мнению эксперта, это первые месяцы после снижения ипотечных ставок, когда рынок еще не отреагировал и цены не пошли вверх.

«Резкое изменение ипотечных ставок сначала в сторону увеличения, а потом их снижение привели к тому, что на рынке стал формироваться отложенный спрос», - отметил Зайцев.

Сейчас потенциальные покупатели в 1,5–2 раза дольше чем раньше принимают решение о покупке квартиры, и это ошибка. Нужно помнить, что «ипотеку бесплатно никто выдавать не будет», а удешевление ипотеки начнет подогревать цены. Специалист напомнил, что подобное уже происходило весной 2020 года после запуска льготной ипотеки.

Поэтому выгодно приобретать недвижимость именно в первые месяцы после удешевления кредитных средств, отметил Зайцев.

Он также посоветовал при выборе объекта узнать о прежних нарушениях сроков строительства. Также можно посмотреть прошлые проекты застройщиков и съездить на строительную площадку, чтобы оценить, насколько активно ведутся работы.