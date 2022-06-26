Иностранцы за пять лет купили в Анталье почти 42 тыс. квартир

"В период с 2017 по 2021 год иностранцы приобрели по всей стране 206 768 объектов недвижимости, и 20,2% из этого числа приходится на Анталью. В целом за последние пять лет в туристической столице Турции было продано 41 715 объектов недвижимости. Наибольшее число объектов жилья приобрели россияне - 7 978. За ними следуют граждане Ирана (4 396) и Германии (3 848)", - приводит агентство слова главы занимающейся недвижимостью компании Helmann Сельмана Озгюна.