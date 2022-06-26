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57 минут назад

СМИ: иностранцы за пять лет купили в Анталье почти 42 тыс. квартир

ТАСС

Иностранные граждане приобрели за последние пять лет в турецкой Анталье 41,7 тыс. объектов недвижимости. Как сообщило в воскресенье агентство Anadolu, по приобретению жилья лидируют граждане РФ, за ними следуют жители Ирана и Германии.

Иностранцы за пять лет купили в Анталье почти 42 тыс. квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В период с 2017 по 2021 год иностранцы приобрели по всей стране 206 768 объектов недвижимости, и 20,2% из этого числа приходится на Анталью. В целом за последние пять лет в туристической столице Турции было продано 41 715 объектов недвижимости. Наибольшее число объектов жилья приобрели россияне - 7 978. За ними следуют граждане Ирана (4 396) и Германии (3 848)", - приводит агентство слова главы занимающейся недвижимостью компании Helmann Сельмана Озгюна.

Он также отметил, что Анталья лидирует по числу действующих в регионе иностранных граждан и учредителей компаний, не уточнив их количество.

"Из Антальи осуществляется более 100 прямых рейсов в десятки стран. Сюда приезжают на постоянное проживание из многих уголков мира. Не прекращаются инвестиции местных и мировых брендов", - сказал Озгюн.

По данным национального института статистики, в Анталье на постоянной основе проживает свыше 100 тыс. иностранцев.

Недвижимость,
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