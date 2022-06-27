Для самозанятых изменят условия покупки недвижимости

«Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (ставка 13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При переходе на специальный режим налогообложения существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются», — пишет издание со ссылкой на пояснительную записку к документу.