Для самозанятых изменят условия покупки недвижимости

Группа российских депутатов и сенаторов хочет внести в Госдуму проект закона, разрешающий предоставление самозанятым гражданам имущественного налогового вычета при покупке недвижимости, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
В ближайшее время на рассмотрение депутатов будет внесен соответствующий законопроект, который наделит правом получения имущественного налогового вычета самозанятых россиян.
«Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (ставка 13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При переходе на специальный режим налогообложения существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются», — пишет издание со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Как сообщил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, многочисленные обращения от самозанятых, число которых в России постоянно растет, стали причиной разработки данного документа. По словам политика, у данной категории граждан есть запрос на получение такой льготы, и ее появление позволит популяризировать статус самозанятых.