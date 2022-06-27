Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

«Известия»: самозанятым хотят предоставить налоговый вычет на покупку недвижимости

Елена Прошина

Группа российских депутатов и сенаторов хочет внести в Госдуму проект закона, разрешающий предоставление самозанятым гражданам имущественного налогового вычета при покупке недвижимости, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Для самозанятых изменят условия покупки недвижимости
Фото: ТАССТАСС

В ближайшее время на рассмотрение депутатов будет внесен соответствующий законопроект, который наделит правом получения имущественного налогового вычета самозанятых россиян.

«Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (ставка 13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При переходе на специальный режим налогообложения существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются», — пишет издание со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Как сообщил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, многочисленные обращения от самозанятых, число которых в России постоянно растет, стали причиной разработки данного документа. По словам политика, у данной категории граждан есть запрос на получение такой льготы, и ее появление позволит популяризировать статус самозанятых.

Недвижимость,Иван Абрамов,Совет Федерации,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители