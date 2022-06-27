В России изменили условия «дальневосточной ипотеки»

Дальневосточную ипотеку под 2% теперь смогут получить медики и преподаватели при условии наличия пятилетнего стажа работы в регионе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает агентство «Прайм».
«По поручению президента правительство расширяет программу "Дальневосточная ипотека" для того, чтобы больше жителей Дальнего Востока смогли на льготных условиях купить квартиру или построить свой дом», — подчеркнул глава кабмина.
Мишустин указал на планы правительства продлить на ближайшие три года действие льготной ипотеки на вторичном рынке жилья в Магаданской области и Чукотском АО.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления кабмина, согласно которому ставка льготной ипотеки снизится с 9 до 7%. Так, граждане могут получить льготу до конца года. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.
Также стало известно, что российские банки приступили к процедуре рефинансирования ипотеки для клиентов, взявших кредит по наивысшей ставке весной. Кредитные организации снизили требования для рефинансирования. Раньше кредит должен был быть взят не менее шести месяцев назад. Так, этот срок сократили до минимальных значений.