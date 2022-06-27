В России изменили условия «дальневосточной ипотеки»

Дальневосточную ипотеку под 2% теперь смогут получить медики и преподаватели при условии наличия пятилетнего стажа работы в регионе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает агентство «Прайм».

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«По поручению президента правительство расширяет программу "Дальневосточная ипотека" для того, чтобы больше жителей Дальнего Востока смогли на льготных условиях купить квартиру или построить свой дом», — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин указал на планы правительства продлить на ближайшие три года действие льготной ипотеки на вторичном рынке жилья в Магаданской области и Чукотском АО.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления кабмина, согласно которому ставка льготной ипотеки снизится с 9 до 7%. Так, граждане могут получить льготу до конца года. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных российских субъектов.