Банки начали рефинансировать взятую по сверхвысоким ставкам ипотеку

Российские банки приступили к выдаче ипотечных кредитов для рефинансирования ранее выданной ипотеки по сверхвысоким ставкам. Об этом сообщает РБК.

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Примечательно то, что часть из них отказывается от ограничений по сроку действия предыдущего договора. Так, рефинансирование жилищных кредитов с 27 июня запустил ВТБ. Речь идет о рефинансировании по ставке 10,5% с послаблениями для тех, кто взял кредит по высоким ставкам (с 1 марта по 25 июня).

Кроме того, банк «Открытие» с 22 июня внедрил рефинансирование рыночной ипотеки по ставке 10,69% для заемщиков, которые взяли ссуду с 28 февраля по 31 мая включительно.

В банке «Санкт-Петербург» доступно рефинансирование ипотеки, взятой в период с 24 февраля по 4 мая.

В ПСБ россияне смогут рефинансировать кредит, полученный под более высокий процент в другом банке, через месяц после его оформления. А в банке «Зенит» они могут это сделать через два месяца.

Среди кредитных организаций, которые планируют смягчить требования для рефинансирования ипотеки, - Московский кредитный банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».