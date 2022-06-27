Банки начали рефинансировать взятую по сверхвысоким ставкам ипотеку

Российские банки приступили к выдаче ипотечных кредитов для рефинансирования ранее выданной ипотеки по сверхвысоким ставкам. Об этом сообщает РБК.
Примечательно то, что часть из них отказывается от ограничений по сроку действия предыдущего договора. Так, рефинансирование жилищных кредитов с 27 июня запустил ВТБ. Речь идет о рефинансировании по ставке 10,5% с послаблениями для тех, кто взял кредит по высоким ставкам (с 1 марта по 25 июня).
Кроме того, банк «Открытие» с 22 июня внедрил рефинансирование рыночной ипотеки по ставке 10,69% для заемщиков, которые взяли ссуду с 28 февраля по 31 мая включительно.
В банке «Санкт-Петербург» доступно рефинансирование ипотеки, взятой в период с 24 февраля по 4 мая.
В ПСБ россияне смогут рефинансировать кредит, полученный под более высокий процент в другом банке, через месяц после его оформления. А в банке «Зенит» они могут это сделать через два месяца.
Среди кредитных организаций, которые планируют смягчить требования для рефинансирования ипотеки, - Московский кредитный банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».
После начала спецоперации РФ на Украине Банк России поднял ставку до 20%. Однако затем он перешел к снижению. В июне ЦБ регулятор понизил ставку на докризисный уровень — 9,5% годовых. После этого президент Владимир Путин выступил с инициативой также снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Поручение было выполнено.