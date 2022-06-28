Названа стоимость самого дешевого пентхауса в Москве

Аналитики компании Est-a-Tet оценили стоимость пентхаусов в Москве. По их словам, самую дешёвую двухуровневую квартиру в столице можно купить за 16,9 млн рублей. Она расположена в комплексе апартаментов «Нахимов» в Черемушках. Несколько лет назад самый дешёвый пентхаус оценивали почти в 16 млн рублей. Самый дорогой пентхаус в Москве обойдётся в 2,6 млрд рублей, он расположен в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити»

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По данным Est-a-Tet, площадь самого дешёвого пентхауса в Москве — 75 квадратных метров. Он расположен в Черемушках. Конкуренцию ему составляет квартира с дизайнерским ремонтом в Новой Москве в поселении Первомайское. Она стоит 20 млн рублей, но её площадь — 165 кв. м.

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Пять лет назад самый дешёвый пентхаус в столице стоил 15,8 млн рублей — это была квартира площадью 46 кв. м в комплексе апартаментов «Парк Мира» в Алексеевском районе.

Самые дорогие двухуровневые объекты в Москве сейчас стоят более 2 млрд рублей. Так, например, пентхаус площадью 2180 кв. м в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити стоит 2,6 млрд рублей. У него потолки высотой 14 метров, стеклянная крыша и личные лифты. Ещё один дорогой пентхаус расположен в ЖК «Гранатный Палас» в Пресненском районе. За квартиру в 952 кв. м со свободной планировкой, выходящими на четыре стороны окнами и четырьмя парковочными местами просят 2,2 млрд рублей.

По данным Est-a-Tet, в 2017 году самый дорогой пентхаус в столице (это была квартира площадью 589 кв. м в ЖК Nabokov в Хамовниках) стоил 1,84 млрд рублей.

Ранее «Секрет» писал , что цена 1 кв. м в пентхаусе в Москве оказалась на 45% выше, чем в обычных квартирах в той же новостройке. По этому показателю российская столица опередила Лондон и Нью-Йорк. Москва уступила лишь Гонконгу — там ценовой разрыв в стоимости пентхаусов и обычных квартир составил 59%.