Путин перенес сроки дачной амнистии

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Как отмечается в документе, дачная амнистия продлится до 1 марта 2031 года. Кроме того, теперь при подачи заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи для регистрации недвижимости необходимо не только личное участие собственника, но и его законного представителя в выданной им нотариально удостоверенной доверенности.

Напомним, благодаря амнистии, владелец может легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленных в собственность земельных участках. Также правом собственности признается пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком.