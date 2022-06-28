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1 час назад

Путин перенес сроки дачной амнистии

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Как отмечается в документе, дачная амнистия продлится до 1 марта 2031 года. Кроме того, теперь при подачи заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи для регистрации недвижимости необходимо не только личное участие собственника, но и его законного представителя в выданной им нотариально удостоверенной доверенности.

Напомним, благодаря амнистии, владелец может легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на неоформленных в собственность земельных участках. Также правом собственности признается пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком.

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Таким образом, амнистия позволяет владельцам дач по закону без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. Права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

Недвижимость,Видео,Владимир Путин,
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