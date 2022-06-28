Госдума приняла закон о запрете микродолей в квартирах

Депутаты Государственной Думы РФ сегодня, 28 июня, приняли во втором и третьем чтениях закон, который направлен на борьбу с микродолями в квартирах.

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Соответствующие поправки вносятся в Семейный и Жилищный кодексы Российской Федерации.

Как рассказал соавтор законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, история вопроса достаточно длительная. Начиная с 2011 года на рассмотрении Госдумы по данному вопросу было несколько законопроектов. В 2013 году был принят президентский проект о борьбе с фиктивной регистрацией, предусматривающий уголовную ответственность. Однако, по словам депутата, ситуация не решилась до сих пор, особенно с микродолями.

"Проблема "резиновых" квартир и микродолей приводит, во-первых, к нарушению жилищных прав проживающих в жилом помещении, а во-вторых, усложняет участие жилого помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды по вселению в 1/50 или 1/100 доли, по признанию права пользования жильем на основании регистрации при наличии большого числа зарегистрированных", - заявил Павел Крашенинников.

По его словам, микродоля не дает возможности проживать в жилом помещении. Проект призван установить минимально возможные границы дробления долей в праве собственности. В перерасчете в метры, согласно поправкам в Жилищный кодекс, доля не может быть менее 6 кв. м общей площади на каждого сособственника.