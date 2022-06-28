Госдума приняла закон о запрете микродолей в квартирах

Депутаты Государственной Думы РФ сегодня, 28 июня, приняли во втором и третьем чтениях закон, который направлен на борьбу с микродолями в квартирах.
Соответствующие поправки вносятся в Семейный и Жилищный кодексы Российской Федерации.
Как рассказал соавтор законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, история вопроса достаточно длительная. Начиная с 2011 года на рассмотрении Госдумы по данному вопросу было несколько законопроектов. В 2013 году был принят президентский проект о борьбе с фиктивной регистрацией, предусматривающий уголовную ответственность. Однако, по словам депутата, ситуация не решилась до сих пор, особенно с микродолями.
"Проблема "резиновых" квартир и микродолей приводит, во-первых, к нарушению жилищных прав проживающих в жилом помещении, а во-вторых, усложняет участие жилого помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды по вселению в 1/50 или 1/100 доли, по признанию права пользования жильем на основании регистрации при наличии большого числа зарегистрированных", - заявил Павел Крашенинников.
По его словам, микродоля не дает возможности проживать в жилом помещении. Проект призван установить минимально возможные границы дробления долей в праве собственности. В перерасчете в метры, согласно поправкам в Жилищный кодекс, доля не может быть менее 6 кв. м общей площади на каждого сособственника.
Одновременно вносятся поправки в Семейный кодекс. Они предоставляют суду право изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе (не только в жилье) в том случае, если один из них совершал без необходимого в силу закона согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.