Генпрокуратура: в России продают квадратные сантиметры жилья

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как выделяются социальные пособия владельцам микродолей в жилых помещениях из-за зарегистрированных случаев мошенничеств.

Фото: ТАСС ТАСС

"Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов провести проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере долевого оборота жилья, регистрации граждан по месту пребывания собственниками долей и начисления различных социальных пособий", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что основанием для проверок стали установленные факты, что в крупных городах России сложилась незаконная практика дробления квартир на микродоли (площадью до 2 квадратных сантиметров), которые за денежное вознаграждение по фиктивным договорам дарения и купли-продажи передаются в собственность гражданам, в том числе мигрантам.

Уточняется, что таким образом новые собственники фиктивно регистрируют своих родственников, оформляющих различные социальные пособия. Данными действиями причиняется ущерб бюджетам населенных пунктов.

В Генпрокуратуре приводят пример, когда владельцами одной квартиры в Москве стали 286 человек, членами их семей после приобретения микродолей получено более 10 миллионов рублей социальных выплат. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.