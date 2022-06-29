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2 часа назад

Генпрокуратура: в России продают квадратные сантиметры жилья

РИА Недвижимость

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как выделяются социальные пособия владельцам микродолей в жилых помещениях из-за зарегистрированных случаев мошенничеств.

Генпрокуратура: в России продают квадратные сантиметры жилья
Фото: ТАССТАСС

"Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов провести проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере долевого оборота жилья, регистрации граждан по месту пребывания собственниками долей и начисления различных социальных пособий", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что основанием для проверок стали установленные факты, что в крупных городах России сложилась незаконная практика дробления квартир на микродоли (площадью до 2 квадратных сантиметров), которые за денежное вознаграждение по фиктивным договорам дарения и купли-продажи передаются в собственность гражданам, в том числе мигрантам.

Уточняется, что таким образом новые собственники фиктивно регистрируют своих родственников, оформляющих различные социальные пособия. Данными действиями причиняется ущерб бюджетам населенных пунктов.

В Генпрокуратуре приводят пример, когда владельцами одной квартиры в Москве стали 286 человек, членами их семей после приобретения микродолей получено более 10 миллионов рублей социальных выплат. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Прокуроры должны будут изучить особенности совершения подобных сделок, законность регистрации людей в таких квартирах и назначения им пособий, а также проанализируют уголовно-судебную практику и проработают меры по предотвращению таких неправомерных действий.

Недвижимость,Игорь Краснов,
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