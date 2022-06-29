Чистая прибыль H&M выросла более чем в два раза за полгода

Чистая прибыль крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) поднялась более чем вдвое за первое полугодие финансового года, которое закончилось 31 мая. Об этом сообщается на сайте компании. H&M в первом полугодии 2021-2022 финансового года нарастила прибыль в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года, достигнув $387,9 млн. В отчете компании указали, что в пересчете на одну акцию прибыль H&M составила $0,23 против $0,1. Выручка показала рост на 20%, увеличившись до $10,05 млрд. 7 июня Telegram-канал Mash сообщил, что магазины H&M не возобновят работу в России до сентября текущего года. При этом лишь после указанного срока шведская компания намерена принимать решение о возобновлении работы магазинов.