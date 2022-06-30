Россиянам дали совет насчет покупки недвижимости

Риелтор Бендриков порекомендовал повременить с покупкой квартиры до осени. Если покупка квартиры является вынужденной мерой, со взятием ипотеки, ее стоит отложить на осень, когда не исключается очередное снижение процентной ставки. Он добавил, что в качестве инвестиции недвижимость можно приобретать уже сегодня, но в случае со вторичным жильем — только при значительном дисконте от собственника.

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Приобретение первичной недвижимости в качестве инвестиции, особенно на стадии котлована, как полагает риелтор, может оказаться достаточно выгодной: в перспективе цены падать не будут.

Бендриков объяснил, что на стоимость квадратного метра, как правило, влияет несколько факторов: курс валют и ипотечные ставки.

По словам риелтора, сейчас в среднем стоимость квадратного метра составляет 220 тыс. руб., если это большая площадь и отдаленная от метро локация. У метро — минимум 260-270 тыс. руб. Если удастся сторговаться на скидку в 10-15%, то можно вкладываться и оказаться в итоге в плюсе. Ну а если покупать по рыночной цене, то это уже не инвестиция, а просто сохранение средств.

Что касается вынужденной покупки с использованием ипотеки, такие сделки Бендриков посоветовал отложить на осень, дождавшись снижения ключевой ставки Центробанка России.

Сегодня средняя ставка по ипотеке составляет 10,5 процента, так что стоит подождать до осени. Ведь даже 1% существенно сказывается на ежемесячном платеже.