Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

В России могут снизить налог на доходы от сдачи апартаментов в аренду до 4%

Газета.Ruиещё 3

В правительстве рассматривают возможность снижения налога от сдачи апартаментов в аренду до 4% при оформлении статуса самозанятого. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на протокол совещания Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Владельцам апартаментов могут облегчить налоговый режим
Фото: ТАССТАСС

Сейчас владельцы апартаментов могут снизить налог за сдачу в аренду до 6% лишь при условии оформления ИП или ООО. Однако в Минфине заявили, что прежде, чем вводить упрощенное налогообложение, необходимо законодательно определить понятия апартаментов. В противном случае новым механизмом могут воспользоваться владельцы гостиниц, чтобы платить меньше налогов.

Эксперты сошлись во мнении, что при согласовании нового механизма налогообложения владельцев апартаментов, по сути, уравняют с владельцами квартир в части налоговых выплат от сдачи в аренду, что крайне важно для обеления рынка.

Аналитики посчитали, что ситуация серьезно не изменится. Однако число собственников, которые решаться сдавать апартаменты легально, станет больше. Кроме того, новая система налогообложения может сэкономить собственнику до 70% от суммы налога, который платится сейчас. Такая ситуация, в свою очередь, приведет к уменьшению срока окупаемости такого вида недвижимости.

28 июня «Известия» писали, что федеральная компания «Этажи» направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложила повысить с 1 до 3 млн руб. сумму, которая не облагается подоходным налогом при продаже квартир или домов.

Недвижимость,Михаил Мишустин,ФНС России,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители