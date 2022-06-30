Владельцам апартаментов могут облегчить налоговый режим

В правительстве рассматривают возможность снижения налога от сдачи апартаментов в аренду до 4% при оформлении статуса самозанятого. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на протокол совещания Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Сейчас владельцы апартаментов могут снизить налог за сдачу в аренду до 6% лишь при условии оформления ИП или ООО. Однако в Минфине заявили, что прежде, чем вводить упрощенное налогообложение, необходимо законодательно определить понятия апартаментов. В противном случае новым механизмом могут воспользоваться владельцы гостиниц, чтобы платить меньше налогов.

Эксперты сошлись во мнении, что при согласовании нового механизма налогообложения владельцев апартаментов, по сути, уравняют с владельцами квартир в части налоговых выплат от сдачи в аренду, что крайне важно для обеления рынка.

Аналитики посчитали, что ситуация серьезно не изменится. Однако число собственников, которые решаться сдавать апартаменты легально, станет больше. Кроме того, новая система налогообложения может сэкономить собственнику до 70% от суммы налога, который платится сейчас. Такая ситуация, в свою очередь, приведет к уменьшению срока окупаемости такого вида недвижимости.