Где за границей купить квартиру по цене московской двушки

С учетом роста цен на новостройки в Москве и укрепления рубля жителям столицы можно задуматься об альтернативных вариантах. Например, — о покупке недвижимости в зарубежных странах. Риелторы сделали для «Газеты.Ru» подборку квартир за границей стоимостью от 8,9 млн до 14,9 млн руб. Среди них — объекты в Латвии, на Кипре и в ОАЭ.

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Dubai Marina, ОАЭ

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По цене московской двушки россияне могут купить вполне приличную однушку в неплохих районах столицы ОАЭ Дубая. Для этого в распоряжении необходимо иметь в наличии сумму в пределах $200 тыс. (10,9 млн руб.). За эту цену доступны комфортные условия проживания, близость к морю и развитая инфраструктура, подчеркнула в беседе с "Газетой.Ru" руководитель отдела инвестиций Colife, уполномоченный партнер агентства зарубежной недвижимости CENTURY 21 Яна Идрисова.

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Стоимость первого лота площадью 71 кв м, расположенного в районе Dubai Marina, оценивается в $163 тыс. или порядка 8,3 млн рублей. Квартира включает в себя просторную спальню, современную ванную комнату, огромную гостиную, полностью оборудованную кухню с открытой планировкой, встроенные шкафы и балкон с видом на море и пляж. Среди главных преимуществ этой жилплощади - отличное расположение: 10 минут до ближайшей станции метро, 18 минут - до моря.

В пешей доступности также пристань для яхт. Данный лот идеально подходит для личного использования или инвестиций, отметила Идрисова.

"В районах первой береговой линии "Джумейра Бич Резиденс" и "Дубай Марина" квартиры всегда будут ликвидны, потому что они уже практически полностью застроены и новостроек мало. Также они находятся в шаговой доступности от моря, близко расположено метро, хорошая инфраструктура - много ресторанов, кафе, салонов красоты, аптек. В этих районах есть все для комфортного проживания, можно жить и практически не выезжать из них", - резюмировала она.

City Home, Латвия

Второй лот расположен в самом центре столицы Латвии Риге. Здание City Home построено на углу улиц Миера и Иерочу, первая из которых включена в список Всемирного культурного и природного наследия. Это уникальное место со своей культурной и художественной средой – там множество уютных кафе, винтажных магазинов и художественных галерей.

Трехкомнатная квартира площадью 71,9 кв. м. в комплексе City Home обойдется в €168 тыс. или 9,2 млн руб., сообщила CEO международного агентства недвижимости Mercury Group Ltd. Ирина Алазова. В стоимость также включены: балкон, сигнализация, парковка, телевидение, интернет, ухоженный, зеленый двор с декоративными насаждениями, детская площадка и 29 парковочных мест, в том числе современная зарядная станция для электромобилей.

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Приобрести квартиры можно с полной отделкой и мебелью или выбрать один из предложенных вариантов дизайна и цветовой гаммы на стадии строительства проекта. В некоторых апартаментах есть балконы. В мансардных квартирах можно наслаждаться естественным солнечным светом.

"Важно и то, что по стоимости двушки в Москве можно не только купить апартаменты в новом проекте в центре европейской столицы или у самого моря, но вместе с тем приобрести и вид на жительство (ВНЖ) в этой стране. Для получения ВНЖ в Латвии достаточно вложить инвестиции на сумму €250 тыс. Однако важно понимать, что до 1 июля 2023 года ВНЖ в большинстве европейских стран не выдается гражданам России и Белоруссии", - резюмировала Алазова.

Dubai Marina, ОАЭ

Еще один лот в Дубае также расположен в районе Dubai Marina, однако покупателю обойдется чуть дороже первого. Стоимость однокомнатной квартиры в комплексе Marina Diamond 1 - $231 тыс. (11,7 млн руб.), а с учетом всех расходов - $257 тыс. (13,1 млн). В цену входят просторные зал и спальня общей площадью 73 кв. м. с полной меблировкой и ремонтом. Помимо этого, будущий владелец квартиры сможет всего за 20 минут добраться до моря, рассказала Идрисова из Century 21.

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"При покупке недвижимости стоимостью от $205 тыс. есть возможность получить резидентскую визу, которая дает право на открытие банковского счета и возможность неограниченное время находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Если недвижимость сдавать в аренду, то это еще и "белый" доход, который будет приходить на банковский аккаунт. Этот доход не облагается налогами, так как в Эмиратах налоги на аренду недвижимости отсутствуют", - уточнила она.

Сейчас рынок недвижимости в Дубае растет, и покупать недвижимость выгодно. Есть способ провести платежи, не попав под санкции, добавила Идрисова.

"Сначала агентство выставляет покупателю счет в долларах на покупку данного объекта, который он уже заранее выбрал. Россиянин через свой банк покупает доллары в этом банке и оплачивает счет. Платеж в России проходит примерно неделю, как только российский банк его выпускает, в Дубай средства поступают буквально на следующий день или в течение 2-3 дней", - объяснила она.

Затем риелторское агентство отпускает со своего счета Manager cheque (менеджер чек), который используется для проведения сделки (потому что не все продавцы принимают наличные), и происходит сделка. Все соглашения, которые здесь проводятся - безопасны, так как они защищены на уровне Земельного департамента и осуществляются в специальных офисах Земельного департамента, заключила Идрисова.

Кирения, Кипр

Еще одним выгодным вложением в зарубежную недвижимость станет покупка пятикомнатной квартиры в центре Кирении, на Кипре. Европейский лот обойдется покупателю в £120 тыс. За эту стоимость вы получите в распоряжение две ванные комнаты, балкон, беспроводной интернет, гардеробную, гостевой туалет, гранитные столешницы, кабельное телевидение, домашний кинотеатр, просторную веранду и безупречный вид на горы.

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Среди других преимуществ лота главным стоит назвать выгодное месторасположение квартиры. Всего в километре находятся школа и море, в 25 км - аэропорт.

"Кипр также входит в число стран с минимальным объемом инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Объем вложений должен быть не ниже €300 тыс. Покупка квартире на Кипре может стать первым шагом к ВНЖ. Что касается возможности получить сразу гражданство европейской страны, то в Черногории, например, до конца года действует программа "Гражданство Черногории за инвестиции" за сумму инвестиций от €472 тыс.", - отметила Алазова из Mercury Group Ltd.

Dubai Marina, ОАЭ

Заключительный лот также расположен в Дубае, в комплексе Yacht Bay. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 69 кв. м. обойдется в $245 тыс. (12,5 млн рублей), с учетом всех расходов - в $271,5 тыс. (13,8 млн). За эту цену покупатель получит в собственность зал и спальню с полной ремонтной отделкой. В пешей доступности также будут: море (12 минут пешком) и торговый центр Dubai Мarina Мall (15 минут), подчеркнула Идрисова.

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