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4 июля

В Сбере появилось предложение с комбо-ипотекой

Газета.Ruиещё 3

Сбер запустил уникальное предложение на рынке для клиентов, которые собираются покупать квартиру в новостройке, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере появилось предложение с комбо-ипотекой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Теперь в Сбере клиент может оформить один комбо-кредит с единой ставкой на весь срок кредитования, который при этом будет сразу включать в себя ипотеку и на жилье, и на машино-место и/или кладовую", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что комбинации могут быть самые разные. Однако в договоре комбо-ипотеки должна присутствовать квартира. Чтобы оформить комбо-ипотеку, клиенту нужно подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить общую сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик Николай Васев подчеркнул, что компания рада предложить гражданам уникальный для рынка продукт.

"Обслуживать один кредит гораздо удобнее, чем три разных, — это меньшая нагрузка на клиента, и финансовая, и психологическая. Поэтому мы уверены, что наше предложение будет пользоваться большой популярностью у клиентов", - сказал он.

Недвижимость,Ипотека,Сбербанк России,
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