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4 июля

Россиянам разъяснили оформление прав на старые гаражи

Lenta.ru

Права на старый гараж можно оформить быстрее, если он попадает под программу гаражной амнистии. Нюансы оформления собственности на этот тип имущества разъяснили россиянам в Росреестре, пишет «Российская газета».

Россиянам разъяснили оформление прав на старые гаражи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты пояснили, что легализовать в упрощенном порядке можно только те постройки, которые возвели до 30 декабря 2004 года — до вступления в силу Градостроительного кодекса. Подтвердить, что гараж построили до указанного срока, можно при помощи одного или нескольких документов.

Для этого подойдут заключенный до конца 2004 года договор о подключении (техприсоединении) гаража к инженерным сетям, договор о предоставлении коммунальных услуг в гараже, документы об оплате коммунальных услуг. Кроме того, доказательством может стать документ о проведении технической инвентаризации гаража, где заявитель указан как правообладатель либо заказчик работ, а также указан год постройки гаража. В Росреестре отметили, что в некоторых регионах, среди которых Москва и Крым, существует собственный порядок предоставления участка под гаражом.

Специалисты также дали советы по заполнению пункта «правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок)» в декларации об объекте недвижимости.

«Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления участка, который поставлен на кадастровый учет, прилагается документ о предоставлении или выделении гражданину участка либо о возникновении у гражданина права на его использование по иным основаниям, то в декларации указываются его реквизиты. При наличии у гражданина решения о предварительном согласовании в декларации указываются наименование, дата и номер такого решения», — пояснили специалисты Росреестра.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться гаража из-за хранения в нем мусора или использования не по назначению. Кроме того, изъять имущество могут за нарушение прав соседей и за разведение на его территории насекомых-вредителей.

Недвижимость,Росреестр,
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