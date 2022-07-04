Россиянам разъяснили оформление прав на старые гаражи

Права на старый гараж можно оформить быстрее, если он попадает под программу гаражной амнистии. Нюансы оформления собственности на этот тип имущества разъяснили россиянам в Росреестре, пишет «Российская газета».

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Эксперты пояснили, что легализовать в упрощенном порядке можно только те постройки, которые возвели до 30 декабря 2004 года — до вступления в силу Градостроительного кодекса. Подтвердить, что гараж построили до указанного срока, можно при помощи одного или нескольких документов.

Для этого подойдут заключенный до конца 2004 года договор о подключении (техприсоединении) гаража к инженерным сетям, договор о предоставлении коммунальных услуг в гараже, документы об оплате коммунальных услуг. Кроме того, доказательством может стать документ о проведении технической инвентаризации гаража, где заявитель указан как правообладатель либо заказчик работ, а также указан год постройки гаража. В Росреестре отметили, что в некоторых регионах, среди которых Москва и Крым, существует собственный порядок предоставления участка под гаражом.

Специалисты также дали советы по заполнению пункта «правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок)» в декларации об объекте недвижимости.

«Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления участка, который поставлен на кадастровый учет, прилагается документ о предоставлении или выделении гражданину участка либо о возникновении у гражданина права на его использование по иным основаниям, то в декларации указываются его реквизиты. При наличии у гражданина решения о предварительном согласовании в декларации указываются наименование, дата и номер такого решения», — пояснили специалисты Росреестра.