В Госдуме нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

Депутаты готовят законопроект о запрете прописки больше одного человека на 6 кв. метрах, если это не родственники.

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Об этом газете «Известия» рассказал член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, в первую очередь подобные схемы используют мошенники для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки.