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6 часов назад

В Госдуме нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами

Говорит Москваиещё 2

Депутаты готовят законопроект о запрете прописки больше одного человека на 6 кв. метрах, если это не родственники.

В Госдуме нашли способ борьбы с «резиновыми» квартирами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом газете «Известия» рассказал член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, в первую очередь подобные схемы используют мошенники для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки.

Россиянин прописал в квартире четыре тысячи приезжих

Первый зампред этого комитета Владимир Кошелев заявил изданию, что только в Москве выявили около 70 «резиновых» квартир, где были прописаны более 14 тысяч человек.

Недвижимость,Александр Якубовский,Владимир Кошелев,Госдума,
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