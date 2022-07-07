В Москве подешевела аренда жилья

Средняя стоимость аренды жилья в Москве с апреля по июнь упала на 19% — до 53 000 рублей в месяц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на обзор аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». Эксперты отметили, что в других городах России цены также просели, но не так сильно, как в столице. В «Авито Недвижимости» связывают московский тренд с тем, что предложение заметно превышает спрос. Ранее аналитики говорили, что свободных квартир в столице в пять раз больше, чем желающих их снять.

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Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов объяснил падение цен в Москве тем, что жители приостановили продажу квартир на фоне неопределенности на рынке. Также некоторые квартиры освободились из-за отъезда съёмщиков.

«В некоторых регионах объекты для посуточной аренды потеряли спрос из-за снижения туристического потока. Во всех случаях квартиры пополняли число лотов для долгосрочной аренды», — сказал Попов.

Снять квартиры в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде стало дешевле на 10%, говорится в обзоре. При этом цены заметно подскочили в Сочи и Севастополе, на 29% и 20% соответственно.

Стоимость аренды на курортах выросла из-за сезонности, спрос летом там всегда выше, отметил топ-менеджер сервиса. В других городах России арендодатели готовы предлагать скидки новым клиентам и идти на компромиссы по цене с нынешними жильцами, чтобы их удержать, заключил Попов.