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4 часа назад

Аренда жилья в Москве подешевела на 20%

Секрет Фирмыиещё 3

Средняя стоимость аренды жилья в Москве с апреля по июнь упала на 19% — до 53 000 рублей в месяц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на обзор аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». Эксперты отметили, что в других городах России цены также просели, но не так сильно, как в столице. В «Авито Недвижимости» связывают московский тренд с тем, что предложение заметно превышает спрос. Ранее аналитики говорили, что свободных квартир в столице в пять раз больше, чем желающих их снять.

В Москве подешевела аренда жилья
Фото: ТАССТАСС

Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов объяснил падение цен в Москве тем, что жители приостановили продажу квартир на фоне неопределенности на рынке. Также некоторые квартиры освободились из-за отъезда съёмщиков.

«В некоторых регионах объекты для посуточной аренды потеряли спрос из-за снижения туристического потока. Во всех случаях квартиры пополняли число лотов для долгосрочной аренды», — сказал Попов.

Снять квартиры в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде стало дешевле на 10%, говорится в обзоре. При этом цены заметно подскочили в Сочи и Севастополе, на 29% и 20% соответственно.

Стоимость аренды на курортах выросла из-за сезонности, спрос летом там всегда выше, отметил топ-менеджер сервиса. В других городах России арендодатели готовы предлагать скидки новым клиентам и идти на компромиссы по цене с нынешними жильцами, чтобы их удержать, заключил Попов.

Ранее «Секрет» рассказывал, что в июне в Москве предлагали к сдаче 28 600 квартир против 17 000 год назад. Спрос снизился на 15% по сравнению с прошлым годом и на 35–40% — в сравнении с допандемийным июнем. Поэтому собственники стали снижать цены. Эксперты считают, что арендаторы активизируются в середине августа или начале сентября, когда закончится сезон отпусков и в Москву вернутся студенты.

Недвижимость,Бесплатные квартиры,
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