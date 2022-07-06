Россияне заинтересовались одним типом жилья в Сочи

В мае 2022 года спрос на однокомнатные квартиры и студии в Сочи вырос на 0,4 процента. О том, что россияне заинтересовались одним типом жилья в курортном городе, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Фото: Shutterstock Shutterstock

Повышение спроса зафиксировали в Сочи на протяжении последних трех месяцев. Аналитики отметили, что повышение спроса на небольшие по площади объекты происходит на фоне общего снижения интереса к недвижимости в городе.

Однако относительно периода с января по май 2021 года за первые пять месяцев 2022-го спрос на однокомнатные квартиры и студии в Сочи снизился на 31,18 процента. В мае 2022 года интерес к подобным объектам оказался на 25,13 процента меньше, чем в пятый месяц 2021-го.

Эксперты отметили, что интерес к недвижимости в Сочи может снизиться, если у инвесторов появится альтернативная локация.

«Мы все привыкли к Черному морю, но если допустить, что у него будет альтернатива, то перспектива Сочи выглядит сомнительно. В целом популярность недвижимости в Сочи связана с тем, что это главный и чуть ли не единственный курорт на Черном море, и если где-то властями будет создан привлекательный инвестиционный климат, то переориентация со стороны инвесторов может быть значительна», — пояснил генеральный директор компании Валерий Летенков.