Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

В России решили строить деревянные многоэтажки

Мария Иванова

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин рассказал, что Минстрой и МЧС утвердили план по развитию деревянного домостроения до 2024 года. Как пишут «Известия», в стране планируют строить деревянные многоэтажки.

В России решили строить деревянные многоэтажки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о домах высотой от трех до 12 этажей из перекрестноклееной древесины, многослойного клееного бруса и шпона.

Над этим проектом Минстрой будет работать вместе с инвестиционной компанией АФК «Система» и Ассоциацией деревянного домостроения. В министерстве хотят усовершенствовать техническое регулирование и расширить области применения деревянных конструкций.

«Наша страна имеет богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве, а также обладает большим потенциалом развития лесопромышленного комплекса», - подчеркнул Файзуллин.

Минстрой и МЧС проанализировали нормативы, которые сейчас применяются для деревянного домостроения. В результате был разработан план по массовому строительству многоэтажных деревянных зданий.

Перед строительством будут проводиться работы для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности таких домов. В 2022 году будут определены минимальные безопасные расстояния между этими домами с точки зрения пожарной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в 2021 году в России было введено более 92 миллионов квадратных метров жилья, а в новые квартиры въехали более четырех миллионов семей. Он подчеркнул, что для решения жилищной проблемы в РФ надо построить несколько миллиардов квадратных метров нового жилья.

Недвижимость,Ирек Файзуллин,Владимир Путин,Госстрой России,АФК Система,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители