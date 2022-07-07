В России решили строить деревянные многоэтажки

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин рассказал, что Минстрой и МЧС утвердили план по развитию деревянного домостроения до 2024 года. Как пишут «Известия», в стране планируют строить деревянные многоэтажки.

Речь идет о домах высотой от трех до 12 этажей из перекрестноклееной древесины, многослойного клееного бруса и шпона.

Над этим проектом Минстрой будет работать вместе с инвестиционной компанией АФК «Система» и Ассоциацией деревянного домостроения. В министерстве хотят усовершенствовать техническое регулирование и расширить области применения деревянных конструкций.

«Наша страна имеет богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве, а также обладает большим потенциалом развития лесопромышленного комплекса», - подчеркнул Файзуллин.

Минстрой и МЧС проанализировали нормативы, которые сейчас применяются для деревянного домостроения. В результате был разработан план по массовому строительству многоэтажных деревянных зданий.

Перед строительством будут проводиться работы для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности таких домов. В 2022 году будут определены минимальные безопасные расстояния между этими домами с точки зрения пожарной безопасности.