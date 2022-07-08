Новостройки за полгода подорожали на 20%

"Но во втором квартале в связи с политическими и экономическими потрясениями спрос на жилье упал и рост начал замедляться. Затем объявленная льготная ипотека под 7% стала поддерживать и застройщиков, и покупателей, и спрос вновь растет. Вероятно, цены на новостройки продолжат увеличиваться и во втором полугодии", - сказал собеседник агентства.