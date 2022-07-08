Новостройки за полгода подорожали на 20%

Цены на российские новостройки за первое полугодие 2022 года увеличились на 20,9% - до 109,3 тыс. рублей за кв. м. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.
"В среднем по стране повышение цены квадратного метра на рынке новостроек за шесть месяцев составило 20,9% (109,3 тыс. рублей за кв. м), средняя цена предложения выросла на 20,2% (5,9 млн рублей)", - говорится в материалах.
Больше всего за первое полугодие 2022 года подорожали Челябинск (+35,8%), Киров (+31,8%), Тверь (+31,6%), Владикавказ (+31,1%), Рязань (+31,1%), Чита (+30,6%), Волжский (+27,7%), Саратов (+27%), Барнаул (+26,8%) и Тольятти (+26,7%). В Москве квадратный метр новых квартир подорожал на 7,7%, в Московской области - на 12,4%, в Санкт-Петербурге - на 13,5%, в Ленинградской области - на 15,9%.
Динамичный рост цен по итогам полугодия был обеспечен в основном за счет высоких показателей первого квартала, поскольку в марте из-за валютных колебаний произошел скачок спроса и цен, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
"Но во втором квартале в связи с политическими и экономическими потрясениями спрос на жилье упал и рост начал замедляться. Затем объявленная льготная ипотека под 7% стала поддерживать и застройщиков, и покупателей, и спрос вновь растет. Вероятно, цены на новостройки продолжат увеличиваться и во втором полугодии", - сказал собеседник агентства.