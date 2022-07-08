Россияне больше всех купили недвижимости в Турции

Среди иностранцев россияне заняли первое место по покупке жилья в Турции. За пять месяцев этого года граждане РФ купили почти 4 тысячи объектов. Об этом говорится в отчете компании Kalinka Group.

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Так, с января по май этого года покупатели из России приобрели в Турции 3962 объекта недвижимости. Это 15% среди иностранных покупателей жилья в стране.

«Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в 2022 году составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию», – рассказал директор по развитию компании Александр Шибаев.

На втором месте оказались граждане Ирана — они купили 14% объектов из общего числа, на третьем месте — Ирак с долей в 12%. На четвертом месте оказались Казахстан и Германия с долями по 4%.