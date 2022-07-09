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8 часов назад

Российскому рынку недвижимости предсказали стагнацию

Майк Габриелян

Президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов спрогнозировал стагнацию на рынке недвижимости. Она произойдет на фоне падающего спроса на жилье, передает радиостанция «Говорит Москва».

Российскому рынку недвижимости предсказали стагнацию
Фото: ТАССТАСС

Самойлов рассматривает два сценария. Если ситуация в экономике улучшится, то цены пойдут вверх «просто потому, что как минимум они должны будут компенсировать реальную инфляцию».

При этом эксперт считает, что более вероятен другой сценарий. На фоне стагнации экономики, повышения стоимости товаров и сохранения прежних кредитных условий, большинство россиян не сможет купить жилье.

Значительного снижения цен, скорее всего, не будет, потому что «застройщикам отступать некуда»: растут затраты на материалы и рабочую силу. Таким образом произойдет стагнация рынка.

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Самойлов считает, что в середине осени станет понятно, куда движется рынок.

«Инфляция съедает деньги. Даже если цены на недвижимость никак не меняются, у людей не становится больше денег», — заявил он.

Ранее аналитики сообщили о подорожании новостроек в России на 20%.

Недвижимость,Олег Самойлов,
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