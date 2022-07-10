В России подешевело жилье

За три месяца средняя стоимость вторичного жилья России снизилась на 4% — вслед за падением спроса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи».

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По их словам, больше всего жильё подешевело в Перми (на 1,6%), Ростове-на-Дону (на 1,2%,) и Самаре (на 1%).

Далее следуют Волгоград (–0,6%), Петербург и Казань (–0,4%), Москва и Екатеринбург (–0,2%). В остальных больших городах России средняя цена предложения продолжает медленно расти.

«Собственники не готовы снижать цену своих объектов, но при этом всё активнее делают скидки при продаже», — сообщила замдиректора «Этажей» Татьяна Ахметдинова.

Она добавила, что сейчас спрос на готовое жильё активно восстанавливается, но растёт и объём предложения, а вместе с ним и конкуренция за покупателя. По словам специалиста, в ближайшем будущем цены на вторичное жильё будут медленно снижаться.

«Этот тренд сменится ростом после того, как на рынке наступит баланс между динамикой прироста предложения и спросом», — сказала она.

Сейчас рынок завершил цикл роста цен, поэтому настало время корректировки между запросами продавцов и реальной покупательской способностью покупателей.

«Схожая ситуация отмечалась на рынке после кризиса 2008 года и 2014–2015 годов. После завершения периода корректировки стоимости цена вторичной недвижимости обычно активно начинает расти, отыгрывая падение», — указала эксперт.