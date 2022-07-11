Объем ввода ТРЦ в России поставил антирекорд

Общем ввода качественных торгово-развлекательных центров в России упал в несколько раз. Об этом РИА Новости сообщили аналитики из консалтинговой компании Nikoliers.

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По итогам первых шести месяцев 2022 года, в регионах России сдали 61,6 тысячи квадратных метров торговой площади в качественных ТРЦ. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. Показатель поставил антирекорд последних десяти лет, если не считать 2020 год, когда в первом полугодии не было введено ни одного торгового центра.

Эксперты ожидают увеличения объема ввода торговых площадей во второй половине года. В третьем и четвертом квартале планируется открыть около 122 квадратных метров.