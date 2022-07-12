Россиян освободят от налога при продаже жилья

В Государственной думе РФ предложили освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли. Соответствующую поправку в Налоговый кодекс разработали депутаты от ЛДПР.