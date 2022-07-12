Новостройки в Москве подешевели впервые с 2019 года

В мае 2022 года квадратный метр в новостройках Москвы в среднем подешевел на 1,5% по сравнению с апрелем. Цена опустилась с 264 300 до 260 200 рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные «Сбериндекса». Последний раз стоимость квартир в столичных новостройках падала в ноябре 2019 года. Тогда цена «квадрата» просела к октябрю тоже на 1,5% — до 159 700 рублей.

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В мае цены на новые квартиры также снизились в Амурской и Вологодской областях, однако удешевление составило менее 1%. В Амурской области новостройки дешевеют второй месяц подряд.

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Это связано с уменьшением спроса в апреле и мае. В феврале Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Через некоторое время проценты по ипотеке также выросли.

По словам руководителя управления развития продукта и аналитики группы «Самолёт» Леона Пряжникова, в среднем спрос просел относительно 2021 года на 15–20%, однако это не повод для снижения цены. Пряжников полагает, что девелоперы скорее начнут продавать меньше квартир. Уменьшение цен на 1,5% лишь «незначительная корректировка», объяснил он.

При этом в остальных регионах России цены росли в среднем на 2,6%, до 127 000 рублей за квадратный метр.

Управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала, что в июне жильё на первичном рынке Москвы продолжало дешеветь. По данным компании, в июне средняя стоимость «квадрата» составила 281 600 рублей, что на 0,2% меньше, чем в мае.

По прогнозам топ-менеджера «Самолёта», стоимость новостроек в Москве будет уменьшаться на 2–3% ещё несколько месяцев. Однако к концу года произойдёт рост на фоне снижения количества жилья в продаже, начала новых проектов и снижения ипотечных ставок.

Ранее стало известно, что за три месяца средняя стоимость вторичного жилья в России снизилась на 4% — вслед за падением спроса. Сильнее всего жильё подешевело в Перми, Ростове-на-Дону и Самаре.