В Москве один тип жилья подешевел впервые с 2019 года

Впервые с осени 2019 года зафиксировано снижение цен на квартиры в Москве на первичном рынке. Об этом свидетельствуют данные «СберИндекса».

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва Денис Гришкин / АГН Москва

Так, цена за метр при покупке нового жилья в мае упала на 1,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 260,2 тысяч рублей.

Отмечается, что данный показатель снизился впервые с ноября 2019 года, когда цены также опустились до 159,7 тысячи рублей за «квадрат», далее — цены на квартиры в столичных новостройках только росли.

По словам экспертов, это объясняется возросшим спросом на фоне действия программы льготной ипотеки. При этом на вторичным рынке динамика падения цен оказалась еще быстрее. Так, за последние три месяца такие квартиры подешевели в среднем на четыре процента, пишет РБК.