Названы районы Москвы с подешевевшим жильем в новостройках

Районы Москвы с подешевевшим жильем в новостройках назвал РБК со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Бон Тон». Данные приведены за июнь 2022 года.

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Лидером по снижению цен стало Западное Дегунино. Однокомнатные квартиры в этом районе подешевели на 12 процентов по сравнению с маем 2022 года. Их средняя цена составила 10,8 миллиона рублей.

На втором месте оказался район Нагатино-Садовники, где «однушки» в новых домах упали в цене на шесть процентов. Сейчас приобрести небольшое жилье в «спальнике» на юге Москвы можно за 11,3 миллиона рублей. Эксперты связывают падение цен на недвижимость в районе с реализацией масштабного строительного проекта и начала продаж в новых корпусах по стартовой стоимости.

Третью и четвертую строчку рейтинга заняли Очаково-Матвеевское и Люблино. В этих районах стоимость недвижимости упала на 5,3 и 4,9 процента соответственно. Приобрести однокомнатную квартиру в новом доме в Очаково-Матвеевском можно за 12,7 миллиона рублей, в Люблино — за 9,4. Аналитики также связали падение цен с началом продаж недвижимости в новых корпусах уже реализуемых масштабных проектов.

Пятерку лидеров замыкает Коптево, где квартиры подешевели на 4,8 процента. Средняя цена указанного типа недвижимости в районе составила 13 миллионов рублей. Стоимость снизилась в связи с выходом на рынок нового корпуса, расположенного в единственном новом жилом комплексе района, объяснили аналитики.

По данным исследователей, средняя стоимость «однушек» на рынке первичного жилья в Москве составила 11,5 миллиона рублей и выросла на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.