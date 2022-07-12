В Москве стали продавать больше апартаментов

К концу первой половины 2022 года объем предложения апартаментов на первичном рынке недвижимости Москвы вырос до 8,3 тысячи лотов. О том, что в столице стали выставлять на продажу больше подобных объектов, говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Фото: unsplash unsplash

Показатель увеличился на треть. С начала 2022 года на рынке оказалось 42 корпуса апартаментов. Большинство из них стали результатом реконструкций или капитального ремонта бывших гостиниц или общежитий.

По данным аналитиков, подобного объема апартаментов не было за последние два года. Резкий рост предложения стали фиксировать в апреле. Такую динамику связали со снижением спроса покупателей из-за значительного роста ставок по ипотеке в марте.