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34 минуты назад

Раскрыто негативное последствие санкций для российских застройщиков

Елена Прошина

На фоне изменений логистики и бизнес-процессов, вызванных западными санкциями против России, многим девелоперам придется увеличить сроки ввода домов в эксплуатацию от полугода до года. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Раскрыто негативное последствие санкций для российских застройщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что рост проблемных строек сегодня является вполне закономерным процессом, ведь последние годы на этот рынок вышло слишком много новых игроков, в том числе тех, кто просто хотел получить прибыль на «волне всеобщего хайпа» и не занимался долгосрочной стратегией и риск-менеджментом.

При этом не все гладко и у консервативных застройщиков, добавил Зайцев. По его словам, им стало сложнее удерживать свои позиции и адаптироваться под постоянно меняющиеся рыночные условия. В частности, для многих из них до сих пор остается проблемой дефицит рабочей силы, поскольку хоть часть мигрантов и вернулась в Россию, их все еще недостаточно. Также ситуацию осложняет тот факт, что часть крупных подрядчиков сами перешли в разряд девелоперов, оттянув часть ресурсов, отметил Зайцев.

Ранее сообщалось, что с конца 2021 года в России почти вдвое выросло число проблемных новостроек. Число объектов, которые, скорее всего, станут долгостроями, превысило 800.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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