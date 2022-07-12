Раскрыто негативное последствие санкций для российских застройщиков

На фоне изменений логистики и бизнес-процессов, вызванных западными санкциями против России, многим девелоперам придется увеличить сроки ввода домов в эксплуатацию от полугода до года. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Он считает, что рост проблемных строек сегодня является вполне закономерным процессом, ведь последние годы на этот рынок вышло слишком много новых игроков, в том числе тех, кто просто хотел получить прибыль на «волне всеобщего хайпа» и не занимался долгосрочной стратегией и риск-менеджментом.
При этом не все гладко и у консервативных застройщиков, добавил Зайцев. По его словам, им стало сложнее удерживать свои позиции и адаптироваться под постоянно меняющиеся рыночные условия. В частности, для многих из них до сих пор остается проблемой дефицит рабочей силы, поскольку хоть часть мигрантов и вернулась в Россию, их все еще недостаточно. Также ситуацию осложняет тот факт, что часть крупных подрядчиков сами перешли в разряд девелоперов, оттянув часть ресурсов, отметил Зайцев.
Ранее сообщалось, что с конца 2021 года в России почти вдвое выросло число проблемных новостроек. Число объектов, которые, скорее всего, станут долгостроями, превысило 800.