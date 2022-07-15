Россиян предостерегли от части страховщиков ипотечного жилья

Эксперт центра финансовой грамотности Минфина Ольга Дайнеко посоветовала россиянам самостоятельно выбирать страховщика ипотечного жилья, а не соглашаться на предложенного банком. Об этом сообщает «Прайм».
По словам Дайнеко, у сторонних страховщиков чаще встречаются выгодные предложения. Эксперт посоветовала заключать договор страхования на 12 месяцев, чтобы иметь свободу выбора через год.
Она добавила, что у заемщиков есть 14-дневный «период охлаждения» при выборе страховщика ипотечного жилья - за это время можно поменять страховую компанию без финансовых потерь.
Эксперт подчеркнула, что страховка обойдется дешевле, если ипотечный долг небольшой.
«Частичные досрочные погашения, использование материнского капитала позволят уменьшить расходы на страхование», - рассказала она.
Ранее Центробанк предлагал переложить на банки расходы на страховку по ипотеке. Сейчас россияне, берущие жилье в кредит, должны страховать от рисков приобретаемую и передаваемую в залог недвижимость, жизнь и здоровье.
В ЦБ подчеркивали, что сам банк часто выступает агентом и оставляет себе значительную часть страховой премии.
Регулятор предложил концепцию, по которой банк будет страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Сумма страховки будет учтена в полной стоимости кредита.