Россияне потеряли интерес к новостройкам

За месяц в российских городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях стоимость новостроек выросла на 0,2%, до 136 730 рублей за 1 кв. м. Недвижимость дорожает, и интерес к ней постепенно снижается: покупателям приходится подбирать жильё меньшей площади и переключаться на вторичный рынок. Российские застройщики не торопятся сбавлять цены, ограничиваясь отдельными акциями. Как сообщил «Коммерсант», снижать цены участникам рынка не дают договоры с банками.

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По данным «Циан.Аналитики», рост цен связан с осторожной политикой застройщиков в части индексации цен. За месяц в Воронеже средняя стоимость недвижимости выросла на 3,9%, до 97 400 рублей за 1 кв. м. В Самаре — на 2,4%, до 94 300 рублей за 1 кв. м. В Москве цены поднялись до 323 400 рублей за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — до 238 300 рублей (+0,6% и +0,3%). При этом многие застройщики закладывают компенсацию ставок по льготной ипотеке в стоимость квартир.

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Цены росли на фоне ввода нового жилья: в Москве в мае — июне начались продажи в 120 корпусах общей площадью 1,9 млн кв. м. В Санкт-Петербурге общая площадь новостроек за эти месяцы выросла до 770 тыс. кв. м. Относительно значений апреля и мая площади выросли в 2,5 и 2,4 раза соответственно.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов признал, что активность аудитории на площадке поднялась на 10–15% от весенних минимумов. Это объясняется эффектом отложенного спроса и активизировавшимися рекламными кампаниями с акцентом на дешёвые кредиты. В Московском регионе число сделок в июне возросло на 20%, в агломерации Санкт-Петербурга — на 10%. Однако о возвращении к докризисным показателям речи пока не идёт.

По мнению руководителя центра новостроек «Этажей» Сергея Зайцева, большинство застройщиков в ближайшем будущем продолжат держать стоимость жилья на занятых позициях. Если спрос не восстановится, они скорее перестанут вводить новое жильё, чем понижать цены.

Как писал ранее «Секрет», в мае 2022 года квадратный метр в новостройках Москвы в среднем подешевел на 1,5% по сравнению с апрелем. Цена опустилась с 264 300 до 260 200 рублей. Последний раз стоимость квартир в столичных новостройках падала в ноябре 2019 года. Тогда цена «квадрата» просела к октябрю тоже на 1,5% — до 159 700 рублей.