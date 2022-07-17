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1 час назад

Для россиян с ипотекой вводится новое правило

РИА "ФедералПресс"

Для россиян, у которых есть потребительский кредит или ипотека, вводится новое правило. Оно начнет работать с 18 июля.

Для россиян с ипотекой вводится новое правило
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В частности, новое правило вводит для своих клиентов Сбербанк. Крупнейшее финансовое учреждение страны обычно задает тренды, которые потом продолжают другие кредитные организации», – пишет primpress.ru.

Издание добавляет, что банк позволил гражданам снижать процентную ставку самостоятельно – на 0,5 % или на 1,5 %. Для этого необходимо внести единовременный платеж, пишет primpress.ru.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что россияне смогут получить выплаты за билеты на самолет по направлению на юг России. Выплаты начнут производить с 18 июля.

Недвижимость,Сбербанк России,
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