Для россиян с ипотекой вводится новое правило

Для россиян, у которых есть потребительский кредит или ипотека, вводится новое правило. Оно начнет работать с 18 июля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В частности, новое правило вводит для своих клиентов Сбербанк. Крупнейшее финансовое учреждение страны обычно задает тренды, которые потом продолжают другие кредитные организации», – пишет primpress.ru.

Издание добавляет, что банк позволил гражданам снижать процентную ставку самостоятельно – на 0,5 % или на 1,5 %. Для этого необходимо внести единовременный платеж, пишет primpress.ru.