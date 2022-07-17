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21 минуту назад

Россиян с ипотекой ждет важное нововведение

Елена Прошина

Россиянам, у которых есть потребительский кредит или ипотека, рассказали о новом правиле, которое начнет действовать уже с 18 июля, сообщает PRIMPRESS.

Россиян с ипотекой ждет важное нововведение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его начнут предлагать сами банки, что позволит изменить проценты ставок по кредитам. По словам специалистов, такое правило вводит для своих клиентов Сбербанк. Крупнейшее финансовое учреждение страны обычно задает тренды, которые потом продолжают другие кредитные организации.

Сбер начал выдвигать для граждан новые условия по ипотечным кредитам. Клиенты банка смогут снизить процентную ставку по такому займу, если внесут единовременный платеж. Сделать это будет необходимо в момент заключения ипотечного договора.

Заемщик сможет выбрать для себя, насколько именно необходимо снизить ставку по кредиту - 0,5 процента или же 1,5 процента. А для того чтобы ставка снизилась и была таковой весь срок кредитования, нужно внести разовый платеж до выдачи кредита.

Такой платеж спишется автоматически в тот момент, когда ипотека будет выдана. Поэтому важно, чтобы в день сделки нужная сумма уже была на счету.

Как отметили в Сбере, россияне смогут получить дополнительно к этому еще и другие бонусы, которые позволят снизить общую ставку по ипотеке. Например, если человек застрахует свою жизнь, ставка будет снижена на один процентный пункт. При электронной регистрации сделки снижение составит 0,3 процентных пункта. И еще на один процентный пункт ставка понизится в том случае, если будущий владелец жилья является зарплатным клиентом Сбербанка.

Недвижимость,Сбербанк России,
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