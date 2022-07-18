В России появилась дачная ипотека под 3%

С июля в России приступили к выдаче льготной ипотеки под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом «Известиям» заявил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
Примечательно то, что СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской.
«Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправданно», — подчеркнул Сауков.
Он отметил, что фактически дачные сообщества слились с сельскими поселениями.
По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, включение ипотеки на дачи в банковский инструментарий характеризует и стремление банков к привлечению новых клиентов, и тренды рынка недвижимости.
Спрос на загородное жилье начал активно расти после того, как началась пандемия, указала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Теперь в связи с переходом на удаленный режим работы граждане могут вести дела везде, где есть интернет, подчеркнула она.
«Новая волна спроса сейчас продиктована ограничениями, вызванными санкциями: россияне стали вкладывать в дачи и земельные участки те деньги, которые до этого тратили на заграничные отпуска, покупку автомобилей», — подчеркнул Сауков.
Юлия Дымова не ожидает того, что дачная ипотека серьезно повлияет на уровень цен в краткосрочной перспективе.
Ранее «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщили, что число новых ипотечных кредитов увеличилось с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне — на 75%.