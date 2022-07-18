Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

«Чтобы оценить, будет ли выгодным рефинансирование, надо сравнить сумму переплаты по действующему и новому кредитам. Оцените, сколько вы уже выплатили и какую сумму еще осталось внести. Если отдано уже больше половины кредита, рефинансирование может быть не оправданно даже при более низкой ставке», — пояснила Львова. Заемщики также имеют право получить налоговый вычет — вернуть 13 процентов, но не более 260 тысяч рублей, за покупку недвижимости.