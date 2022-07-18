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2 часа назад

Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

Lenta.ruиещё 1

Желающие приобрести жилье могут сэкономить на ипотеке, если оформят кредит в рамках льготной программы или рефинансируют его по более низкой ставке. Способы экономии в этом вопросе россиянам назвала главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова, сообщает «Газета.Ru».

Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, существует три способа купить жилье в ипотеку по относительно низкой ставке. Заемщик может оформить ипотеку с господдержкой, включая льготную, семейную, сельскую программы и ипотеку для IT-специалистов. Также есть возможность взять кредит по программам застройщиков или банков. Что касается рефинансирования, оно позволит снизить ставку на 2-3 процентных пункта.

«Чтобы оценить, будет ли выгодным рефинансирование, надо сравнить сумму переплаты по действующему и новому кредитам. Оцените, сколько вы уже выплатили и какую сумму еще осталось внести. Если отдано уже больше половины кредита, рефинансирование может быть не оправданно даже при более низкой ставке», — пояснила Львова. Заемщики также имеют право получить налоговый вычет — вернуть 13 процентов, но не более 260 тысяч рублей, за покупку недвижимости.

Ранее в «Объединенном кредитном бюро» заявили, что в июне 2022 года в России на 75 процентов выросло количество оформленных кредитов на недвижимость. Количество достигло 57,5 тысячи кредитов, а объемы выдачи увеличились на 68 процентов, до 219,15 миллиарда рублей.

Недвижимость,Банк России,
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