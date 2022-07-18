Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
33 минуты назад

Россиянам рассказали, когда нельзя получить вычет при покупке жилья

Лера Букина

Россияне не могут получить налоговый вычет

Юрист рассказал, когда нельзя получить вычет при покупке жилья
Фото: unsplash.comunsplash.com

при покупке жилья, если оплата производилась за счет субсидий или средств работодателя. Об этом заявила РИА Недвижимости юрист налоговой практики BGP Litigation Анастасия Варсеева.

У граждан есть возможность после покупки жилья вернуть часть уплаченных в виде налогов денежных средств. Им полагается максимум 260 тысяч рублей, или 13%, с учетом лимита имущественного вычета в 2 миллиона рублей, а при использовании ипотеки — 390 тысяч рублей с 3 миллионов рублей.

По словам Варсеевой, вычет предусмотрен лишь при уплате налогов с доходов по ставке 13% или 15%.

«Нельзя получить налоговый вычет, когда оплату за приобретение жилья произвел работодатель или оно было куплено за счет бюджетных средств и за счет маткапитала. В случае с маткапиталом в этой ситуации из общей стоимости сделки вычитается его сумма, и вычет можно получить только на оставшуюся сумму», — указала управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Варсеева отметила, что вычет не полагается с доходов по операциям с ценными бумагами, дивидендов иностранных компаний, выигрышей в лотерею и азартные игры, а также пенсии, поскольку она не облагается НДФЛ.

Вместе с тем, по словам юриста, пенсионер может рассчитывать на вычет, если он сдает квартиру официально и платит налог.

В конце июня «Известия» сообщили, что в Госдуму могут внести законопроект, согласно которому самозанятые смогут получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.

Недвижимость,Мария Спиридонова,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители