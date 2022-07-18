Юрист рассказал, когда нельзя получить вычет при покупке жилья

Россияне не могут получить налоговый вычет

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при покупке жилья, если оплата производилась за счет субсидий или средств работодателя. Об этом заявила РИА Недвижимости юрист налоговой практики BGP Litigation Анастасия Варсеева.

У граждан есть возможность после покупки жилья вернуть часть уплаченных в виде налогов денежных средств. Им полагается максимум 260 тысяч рублей, или 13%, с учетом лимита имущественного вычета в 2 миллиона рублей, а при использовании ипотеки — 390 тысяч рублей с 3 миллионов рублей.

По словам Варсеевой, вычет предусмотрен лишь при уплате налогов с доходов по ставке 13% или 15%.

«Нельзя получить налоговый вычет, когда оплату за приобретение жилья произвел работодатель или оно было куплено за счет бюджетных средств и за счет маткапитала. В случае с маткапиталом в этой ситуации из общей стоимости сделки вычитается его сумма, и вычет можно получить только на оставшуюся сумму», — указала управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Варсеева отметила, что вычет не полагается с доходов по операциям с ценными бумагами, дивидендов иностранных компаний, выигрышей в лотерею и азартные игры, а также пенсии, поскольку она не облагается НДФЛ.

Вместе с тем, по словам юриста, пенсионер может рассчитывать на вычет, если он сдает квартиру официально и платит налог.