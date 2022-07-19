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1 час назад

Москвичам разонравился один тип жилья

Lenta.ruиещё 1

В январе-июне 2022 года москвичам разонравилось вторичное жилье — продажи этого типа недвижимости упали на 14,9 процента по сравнению с первым полугодием 2021-го. Такие данные приводит столичное управление Росреестра, текст сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичам разонравился один тип жилья
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, всего в указанный период заключили 67,9 тысячи сделок. При этом в июне в Москве заключили 8,3 тысячи сделок с жильем на вторичном рынке — на 15 процентов больше, чем в мае, но на 42 процента меньше в годовом выражении.

Специалисты связывают возобновление интереса к «вторичке» со снижением ипотечных ставок и более гибкими условиями продавцов.

«В итоге за месяц число регистраций переходов прав выросло на 15 процентов, что позволило сократить разницу с максимальным июньским показателем прошлого года — 14,3 тысячи договоров. Если смотреть на все полугодие, то объем сопоставим с результатом 2018 года, когда в Росреестре было оформлено 68 тысяч сделок. А по сравнению с шестью месяцами 2020-го число регистраций увеличилось почти на треть», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что богатые москвичи переключились с элитных на более дешевые премиальные квартиры. Снижение спроса эксперты объясняют возможностью таких покупателей приобрести жилье за наличные, без использования ипотеки, а также нехваткой предложения в элитном сегменте.

Недвижимость,Росреестр,
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