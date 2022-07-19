Москвичам разонравился один тип жилья

«В итоге за месяц число регистраций переходов прав выросло на 15 процентов, что позволило сократить разницу с максимальным июньским показателем прошлого года — 14,3 тысячи договоров. Если смотреть на все полугодие, то объем сопоставим с результатом 2018 года, когда в Росреестре было оформлено 68 тысяч сделок. А по сравнению с шестью месяцами 2020-го число регистраций увеличилось почти на треть», — пояснили в ведомстве.