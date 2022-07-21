Продажи новостроек в Москве в июне упали

"Лучше всего себя показал в июне жилой сектор – число оформленных ДДУ при покупке квартир в строящихся домах за месяц выросло почти на 30%. Основной объем сделок пришелся на вторую половину месяца, когда на оформление в Росреестр стали поступать договоры с использованием кредитных средств по льготным ипотечным программам. Забегая вперед, и в июле положительная динамика продолжается", - указывается в сообщении.