Продажи новостроек в Москве в июне упали

Управление Росреестра по Москве в июне 2022 года зарегистрировало 6,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, что на 34% меньше результатов аналогичного периода прошлого года.
При этом, как сообщила пресс-служба управления, по отношению к маю 2022-го показатель вырос на 29%.
"Лучше всего себя показал в июне жилой сектор – число оформленных ДДУ при покупке квартир в строящихся домах за месяц выросло почти на 30%. Основной объем сделок пришелся на вторую половину месяца, когда на оформление в Росреестр стали поступать договоры с использованием кредитных средств по льготным ипотечным программам. Забегая вперед, и в июле положительная динамика продолжается", - указывается в сообщении.
Всего в первом полугодии было зарегистрировано 42,7 тысячи ДДУ при покупке квартир в новостройках - на 6% меньше результата января-июня прошлого года. С учетом нежилого сектора было зарегистрировано 64,3 тысячи ДДУ, что ниже итогов аналогичного периода 2021 года на 5,9%, подсчитали в Росреестре.