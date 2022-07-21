Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Продажи новостроек в Москве в июне упали на 34%

РИА Недвижимостьиещё 7

Управление Росреестра по Москве в июне 2022 года зарегистрировало 6,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья, что на 34% меньше результатов аналогичного периода прошлого года.

Продажи новостроек в Москве в июне упали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, как сообщила пресс-служба управления, по отношению к маю 2022-го показатель вырос на 29%.

"Лучше всего себя показал в июне жилой сектор – число оформленных ДДУ при покупке квартир в строящихся домах за месяц выросло почти на 30%. Основной объем сделок пришелся на вторую половину месяца, когда на оформление в Росреестр стали поступать договоры с использованием кредитных средств по льготным ипотечным программам. Забегая вперед, и в июле положительная динамика продолжается", - указывается в сообщении.

Всего в первом полугодии было зарегистрировано 42,7 тысячи ДДУ при покупке квартир в новостройках - на 6% меньше результата января-июня прошлого года. С учетом нежилого сектора было зарегистрировано 64,3 тысячи ДДУ, что ниже итогов аналогичного периода 2021 года на 5,9%, подсчитали в Росреестре.

Недвижимость,Росреестр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители