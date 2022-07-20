В Госдуме определились со статусом апартаментов

Глава комитета ГД по строительству Сергей Пахомов заявил, что апартаменты в России не приравняют к жилью. Кроме того, по его словам, они не попадут под действие Жилищного кодекса РФ. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», передает РИА Недвижимость.

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«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость… Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», - подчеркнул Пахомов.

Вместе с тем он указал на наличие идеи предложить уменьшение налогов для этого вида недвижимости. Так, речь идет о выводе

апартаментов в отдельную категорию. Пахомов подчеркнул, что именно регионам нужно предоставить право определять ставки.

Кроме того, глава комитета ГД по строительству отметил необходимость в поиске решения по уменьшению налогов на этот вид недвижимости и уменьшению стоимости коммунальных услуг.