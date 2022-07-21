Россияне стали в три раза чаще покупать недвижимость в Турции

Россияне за первое полугодие 2022 года купили в Турции в три раза больше квартир и домов, чем за тот же период 2021 года. Как сообщает РБК, количество сделок в стране уже превысило годовые показатели прошлых лет.
Также среди граждан России стали популярны покупки недвижимости в Черногории, Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле и других странах.
Напомним, что ранее российские риэлторы выступили с предложением увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов предлагается повысить сумму до 6 миллионов рублей. А для остальных регионов — до 4 миллионов рублей. Соответственно, налоговый вычет также вырастет до 780 и 520 тысяч рублей.