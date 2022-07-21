Россияне стали в три раза чаще покупать недвижимость в Турции

Россияне за первое полугодие 2022 года купили в Турции в три раза больше квартир и домов, чем за тот же период 2021 года. Как сообщает РБК, количество сделок в стране уже превысило годовые показатели прошлых лет.

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Также среди граждан России стали популярны покупки недвижимости в Черногории, Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле и других странах.