Определен топ стран по спросу россиян на недвижимость

Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61% за первое полугодие 2022 года, в первую тройку по числу запросов вошли Турция, Испания и ОАЭ. Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio.

«В первой половине 2022 года в тройку лидеров по числу запросов на покупку зарубежной недвижимости от русскоязычных клиентов вошли Турция, Испания и ОАЭ», – передает ТАСС материалы исследования.

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Для сравнения, в первом полугодии 2021 года по спросу среди россиян также лидировала Испания, второе место поделили США и Греция, замыкала тройку Германия.

Общее число заявок от россиян по всем направлениям за первое полугодие 2022 года выросло на 61%, уточняют аналитики. На фоне санкций и изменений в российском законодательстве самый заметный рост зафиксирован в Турции – так, до февраля недвижимость в этой стране рассматривали около 10% потенциальных покупателей зарубежной недвижимости из РФ, в июне показатель достиг 25%. Снижение числа заявок от россиян отмечается по таким странам, как США, Швейцария, Канада, Германия и Великобритания. В первой половине 2022 года всего 3% потенциальных покупателей обратились за покупкой недвижимости в США, хотя в 2021 году их доля достигала 9%, отмечают в Tranio.

В топе направлений – Турция и ОАЭ, но для многих инвесторов эти страны выступают не конечной точкой, а лишь «переправой» на пути в Европу и США, рассказала ТАСС коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. «Некоторые россияне весной этого года рассматривали комплексные сделки: например, покупку в Турции с оформлением «золотого паспорта» (предоставление гражданства в обмен на инвестиции) и дальнейшее инвестирование в западных странах. В частности, гражданам Турции доступны вид на жительство (ВНЖ) Греции и инвестиционная программа EB-5 в США, в которой не могут участвовать россияне. Этой весной лимит для «золотого паспорта» Турции составлял 250 тыс. долларов, и мы сопровождали отдельные сделки по покупке жилья в Стамбуле для дальнейшего участия в этой программе. С 13 июня порог повышен до 400 тыс. долларов, но интерес к программе сохраняется», – сказала собеседница агентства.

Говоря о целях покупки недвижимости за рубежом, большинство покупателей из РФ отмечают намерение получить гражданство или ВНЖ, рассказали в Tranio. Вторая по популярности цель – приобретение недвижимости для отдыха, на третьем месте – покупка под аренду или будущий переезд.

В программах «золотых паспортов» лидирует Турция, а для оформления ВНЖ чаще выбирают недвижимость в Дубае, Греции, Португалии, Италии. Недвижимость для отдыха и сдачи в аренду искали в Испании, США, Дубае, Великобритании, на Кипре и в Черногории. Найти жилье для будущего переезда чаще всего хотели в Германии. Покупка для последующей перепродажи больше всего была актуальна для россиян, рассматривающих недвижимость в Хорватии, ОАЭ и Черногории.