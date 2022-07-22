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1 час назад

Назван способ купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Lenta.ru

Владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала о способе купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса. По ее словам, акций, по которым застройщик совместно с банками будет предлагать взять недвижимость в ипотеку на таких условиях, будет все больше в будущем. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила увеличение числа таких предложений стагнацией на рынке.

Назван способ купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас на рынке очень много предложений от застройщиков. Есть варианты без первоначального взноса по субсидированной ипотеке, когда застройщик делает совместную акцию с каким-то банком. Или когда застройщик дает возможность рассрочки первоначального взноса на время строительства — на один-два года», — поделилась Аверс.

По ее наблюдениям, в Москве таких предложений уже большое количество. Она заявила, что подобные акции в скором времени распространятся и на регионы.

«Сейчас на рынке наблюдается стагнация, поэтому застройщики будут делать все больше и больше акций, чтобы как-то стимулировать продажи», — отметила владелец агентства недвижимости.

Ранее партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова разъяснила правила продажи ипотечной квартиры. Она сообщила, что реализовать такую недвижимость можно через банк-залогодержатель или другую кредитную организацию, предварительно погасив долг самостоятельно

Недвижимость,
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