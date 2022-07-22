Назван способ купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала о способе купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса. По ее словам, акций, по которым застройщик совместно с банками будет предлагать взять недвижимость в ипотеку на таких условиях, будет все больше в будущем. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила увеличение числа таких предложений стагнацией на рынке.